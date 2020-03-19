"Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.
Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.
Слова Хёведеса? Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал", — цитирует Семина "Чемпионат".
Ранее немецкий защитник "железнодорожников" Бенедикт Хеведес назвал сумасшествием то, что, несмотря на приостановление чемпионата, в клубе продолжаются тренировки.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. От лидирующего "Зенита" подопечные Юрия Семина отстают на 9 очков.
Семин: в "Локомотиве" никто не выступал против тренировок в период паузы в РПЛ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как в клубе в настоящий момент проходят тренировки.
Фото: ФК "Локомотив"
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