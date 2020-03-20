"Для того, чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации.
Конечно, мы — тренерский штаб и футболисты — предполагаем, что во всех странах чемпионаты будут доиграны. Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований", - приводит слова Тимощука "Р-Спорт".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские лиги. Чемпионат России был приостановлен как минимум до 10 апреля.
На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе за 8 туров до конца чемпионата 50 очков. Питерцам осталось провести матчи с ЦСКА, "Крыльями Советов", "Тамбовом", "Краснодаром", "Сочи", "Ахматом", "Оренбургом" и "Ростовом". Также в полуфинале Кубка России команда Сергея Семака должна встретиться со "Спартаком".
Тимощук: нынешний сезон нужно доиграть, чтобы не было разговоров о незаслуженном чемпионстве "Зенита"
Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить.
Фото: © ФК "Зенит"
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