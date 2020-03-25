- Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба, - цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Число заразившихся вирусом в России превысило 600 человек.
Медведев: нецелесообразно говорить о досрочном завершении сезона в РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что рано завершать сезон в РПЛ.
Источник: "Комменсантъ"
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