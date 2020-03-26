- От позитивного фона, сложившегося при переходе из "Тосно" в "Зенит", в одночасье не осталось и следа, пошел сплошной негатив. В прессе появились фразы, вырванные из контекста, на меня навешали ярлыки. В итоге доверие к СМИ у меня подорвалось.
Выступая во второй лиге и в ФНЛ, я всегда мечтал оказаться в гуще спортивных событий, думал, что в Премьер-лиге обсуждаются исключительно футбольные нюансы, однако действительность оказалась иной. И знаете, что удивляло больше всего? Те интервью, в которых я с помощью пресс-службы «Зенита» пытался рассказать о своих человеческих ценностях, раскрывался с другой стороны, никому не были интересны. СМИ и соцсети пытались поймать на моем имени хайп, искали сенсации и, что самое печальное, тем самым создавали негативный имидж в глазах болельщиков. И ладно бы оскорбляли только меня — ничего страшного, пережил бы! — но стали задевать мою семью, супругу и ребенка.
Сначала я пытался бороться, однако когда это перешло все допустимые границы, просто прекратил общение с прессой. Честно признаюсь: я не был готов к тому, что моя жизнь будет выставлена на всеобщее обозрение, не смог представить, какое давление будет оказано прессой. Для всей моей семьи это был сложнейший этап, однако в любом случае я получил бесценный опыт. Сейчас на то, что произошло, я смотрю совсем под другим углом, и, знаете, даже благодарен тем, кто создал вокруг меня негативный фон. Я стал гораздо сильнее», — цитирует футболиста Bobsoccer.
28-летний Заболотный перешёл в "Сочи" на правах аренды летом 2019 года.
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса. В стране зафиксировано более 600 случаев заражения вирусом.
Заболотный: сначала оскорбляли только меня, потом стали задевать супругу и ребёнка
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный рассказал, почему перестал общаться со СМИ в период игры в "Зените".
Источник: Sportbox
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