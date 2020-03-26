Черданцев дал понять, что считает опасность коронавируса преувеличенной. Также он предположил, что в социальных сетях всё сильно нагнетается.
"Семья находится на даче в режиме добровольной самоизоляции. Мы общаемся с другими людьми только по телефону, как и сын со своими сверстниками. В гости не ездим, гостей не принимаем.
Самое главное, конечно, это отсутствие свободы: я привык жить в таком режиме, что если мне завтра нужно сесть в самолет и куда-то полететь – по делам или просто так, – я сажусь и лечу, а вот такое вынужденное ограничение свободы, конечно, удручает.
Как не поддаваться панике? Как советовал профессор Преображенский: не читать газет. Ни советских, ни антисоветских, никаких.
А ещё оградить себя от того, что гораздо страшнее коронавируса: социальных сетей, YouTube и всей той ахинеи, которую туда без конца сливают все кому не лень", – приводит слова Черданцева Bookmate Journal.
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Черданцев: социальные сети и YouTube гораздо страшнее коронавируса
Российский комментатор Георгий Черданцев рассказал, как проводит время, находясь на карантине.
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