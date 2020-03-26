По данным источника, футболист договорился с "железнодорожниками" о контракте на три года, по которому он заработает не менее € 9 млн.
Кокорин присоединится к "Локомотиву" по окончании сезона, когда он станет свободным агентом. Текущий контракт форварда с "Зенитом" истекает летом.
Источник: Кокорин договорился с "Локомотивом" о трёхлетнем контракте
Спортивный журналист Иван Карпов утверждает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, продолжит карьеру в "Локомотиве".
Фото - ФК "Зенит"
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