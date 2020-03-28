- У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести "каникулы" в Сочи, например). Как вы не можете понять, что НЕ надо никуда тащиться. Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать "все умрут, а я останусь".
Не мешайте стране побороть эпидемию. Хватит уже разыгрывать сцены из "Ходячих мертвецов".
Вам бы понять, что патриотизм это не ленточки и наклейки. Патриотизм — это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим. Но вам мои слова в песок, конечно, - написала Канделаки в своём telegram-аккаунте.
Ранее футбольный блогер Василий Уткин раскритиковал Канделаки за слабые рейтинги "Матч ТВ" и продажу медицинских масок по завышенным ценам.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Канделаки обратилась к "баранам", которые отдыхают во время карантина вне дома
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки раскритиковала жителей России, которые во время карантина поехали отдыхать.
Источник: "Российская Газета"
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