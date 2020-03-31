Геркус: темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании. Не нервничаем

Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем — Илья Геркус (@ilgerkus) March 31, 2020

Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем, - написал Геркус в твиттере.В Италии зафиксировано 101739 случаев заражения коронавирусом, в Китае - 82278. В Германии - 68180, В Корее - 9786.В России на 31 марта обнаружено 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 2199 человек продолжают лечение, 121 гражданин вылечился, 17 умерло.