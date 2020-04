Евсееву понравилась форма сборной России

View this post on Instagram

У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый и не только тот, против Уэльса. Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится - в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ. Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские. У меня дома хранятся разные футболки. И много хоккейных, кстати! Свитер Патрика Руа - подарок от @19samedov84. Фролова - от @sennikov17 @e.malkin71geno - от @dsychev11. Откуда в коллекции футбольные, думаю, пояснять не надо. @andriyshevchenko @fabiocannavaroofficial @robert_pires07 @javierzanetti В старости сяду с правнуками и расскажу, как пылил их прадедушка. Есть что вспомнить??? #спорт #нашапремьерлига #футбол #евсеев #премьерлига #фкуфа