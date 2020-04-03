Ранее стало известно, что игроки "Спартака" согласились на понижение зарплаты на 40 процентов. Томас Цорн заявил, что такая мера будет действовать лишь на протяжении апреля.
- Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для "Спартака", для футболистов.
В такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг, - приводит слова Джикии "СЭ".
РФС принял решение продлить паузу в российском футболе до 31 мая.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место.
Джикия - о сокращении зарплат: мы ценим, что делает для футболистов Федун
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что игроки главной команды красно-белых согласились на понижение зарплаты в связи с пандемией коронавируса.
Фото: Instagram Джикии
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