"Скучаю по тренировкам, играм, спорам, стрессу". Евсеев верит в то, что сезон будет доигран

Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет/ Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать! #фкуфа #спорт #футбол #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #премьерлигафутбол #евсеев