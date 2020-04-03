"Скучаю по тренировкам, играм, спорам, стрессу". Евсеев верит в то, что сезон будет доигран

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Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет/ Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать! #фкуфа #спорт #футбол #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #премьерлигафутбол #евсеев
- Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет.
Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать, - написал Евсеев.
44-летний специалист возглавил "Уфу" в марте 2019 года, сменив на посту Дмитрия Кириченко. В первом сезоне под руководством Евсеева команда сыграла в стыковых матчах с "Томью", но не вылетела из Тинькофф Российской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне "Уфа" идёт на девятом месте, набрав 27 очков.
Напомним, РПЛ была прервана после 22 тура из-за распространения коронавируса. В России зафиксировано свыше 4000 случаев инфицирования.