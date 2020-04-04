- Я беспокоюсь за маму в связи с вирусом. Сына держу на поводке из-за этого. Но моё мнение посередине. Проблема, конечно, есть — она не надумана, никто не стал бы рушить мировую экономику просто так. Но из моего окружения никто не болен, поэтому ощутить всего до конца не представляется возможным, и слава богу, - рассказал специалист в беседе с Нобелем Арустамяном.
48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Ранее он тренировал голландский "Витесс", английский "Халл", ЦСКА, сборную России, "Крылья Советов" и "Москву".
Напомним, приостановка чемпионата России связана с распространением коронавируса в стране.
Слуцкий: я беспокоюсь за маму в связи с вирусом
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что переживает за близких во времена коронавируса.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!