Божович работает в России с 2008 года по настоящее время. С 2015 по 2017-й специалист возглавлял сербскую "Црвену".
- Я не чувствую себя иностранцем, отлично понимаю русский язык и культуру, чувствую ваш менталитет. Язык – это очень важный аспект, если вы хотите работать тренером в России.
В России чувствую себя как дома. Горжусь, что я работал во многих командах, и стал первым иностранцем, который больше всех проработал в клубах РПЛ, - приводит "Матч ТВ" слова тренера.
Божович работал в таких командах, как "Амкар", "Ростов", "Локомотив", "Динамо" и другие.
После 22-х туров "Крылья" занимают предпоследнее место в таблице РПЛ.
Ранее РФС продлил паузу российского футбола до 31 мая.
Божович: в России чувствую себя как дома
Черногорский наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о своей связи с Россией.
Фото: РИА Новости
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