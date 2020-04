Евсеев рассказал, что скучает по Уфе и "Уфе"

View this post on Instagram

Я вдруг понял, что очень скучаю по Уфе. И по «Уфе» тоже! Но речь сейчас о городе. Уфа очень, очень красива. Я даже не ожидал, что она так влюбит в себя. Какой-то неспешностью, своими традициями и одновременно свежестью. Подумал, что готов даже экскурсию провести по Уфе. Причём, по нефутбольной, без стадиона и базы. Мне очень нравится гулять по набережной Белой. Около двух километров уже отреставрировали, и если надо пройтись, отдохнуть и подумать, я иду туда. Несколько раз был в «Арт-Квадрат». Похоже на Парк Горького: концерты, выставки, молодёжь. Чувствуешь как бурлит жизнь. Там точно не до уединения. Есть несколько любимых ресторанов. Марко Поло и Мясо-мясо (дело не в моем спартаковском прошлом ???). Там очень вкусно! И ещё в Уфе я чаще стал ходить в театр. @alexeymaklakov_official Алексей Маклаков один из самых разбиравшихся в футболе артистов. А @mariaaronova_officail Мария Аронова просто моя давняя любовь. Платоническая ? Ну и хоккей, конечно. Сам играю в своё удовольствие, когда есть время. И на матчи @hcsalavat выбирался несколько раз. Пока писал это, «Бавария» возобновила тренировки. Надеюсь, скоро увидимся с Уфой. Ну и с «Уфой», конечно! #спорт #фкуфа #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #премьерлига #уфа #футбол #евсеев