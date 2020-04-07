- Я ездил на просмотр в "Рубин" где-то в 2015 году.Там был тренером Бердыев. Я знаю, что они смотрели за мной, хотели подписать контракт, но потом Бердыев ушел. Позвонил Игорь Суркис, сказал: "Есть "Рубин", едешь на просмотр". Это была зима, я полтора месяца не тренировался.
Приехал в Казань, ко мне подошел спортивный директор. Сказал, что Бердыев меня хотел видеть, теперь другой тренер. Тогда вроде был Билялетдинов. Я неделю с ними пробегал, сыграл 15 минут в товарищеском матче и уехал, - рассказал футболист в интервью на youtube-канале "Бомбардир".
30-летний футболист выступает за "Сивасспор" с сентября 2017 года. Ранее он выступал за харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", "Динамо-2" и "Слован".
67-летний Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2019 годы. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата, два Суперкубка, и Кубок России.
62-летний Ринат Билялетдинов тренировал казанскую команду в 2014-2015 годах.
В нынешнем сезоне "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого идёт на 14-м месте турнирной таблицы с 23 очками.
Рыбалка: Бердыев меня хотел видеть в "Рубине", но пришёл Билялетдинов и я уехал
Полузащитник "Сивасспора" Сергей Рыбалка объяснил, почему не перешёл в "Рубин".
Фото: uefa.ua
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!