- Сравнивать сейчас смертность от коронавируса с гриппом точно не стоит. Потому что, во-первых, пандемия коронавируса ещё в самом разгаре и его пик, я так понимаю, не пройден. Когда она закончится, тогда специалисты и учёные всё подсчитают: сколько человек было инфицировано, сколько погибло. Вот тогда уже можно будет проводить параллели, - цитирует врача сборной "Российская газета".
В настоящее время почти все чемпионаты Европы по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ также ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. На данный момент ситуация в Поднебесной стабилизируется, чего нельзя сказать о странах Европы и США.
По статистике на 8 апреля, в России 8 672 заболевших коронавирусной инфекцией (1 175 случаев заболевания за последние сутки), из них 580 выздоровлений и 63 смерти.
Безуглов: не стоит сравнивать смертность от короновируса с гриппом
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал оценку распространению коронавирусной инфекции в стране.
Фото: МИФ
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