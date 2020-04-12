Бразильцы "Ахмата" просят помощи в возвращении домой

Бразильские легионеры "Ахмата" Фелипе Визеу, Исмаэл, Раванелли, а также тренер Родолфо, не могут вернуться на родину.

Фото: ФК "Ахмат"

Раванелли рассказал, что они обращались в посольство Бразилии в Москве, но пока так и не получили ответа.



— Они сказали, что мы должны ждать, что если что-то будет, они свяжутся. Но время идет, — рассказал Раванелли в интервью Folha de S.Paulo.



Бразильцы пытались купить билет обычным способом и через турагенства, но из-за распространения коронавируса воздушные границы Российской Федерации были перекрыты, что закрыло возможность возвращения.



Напомним, чемпионат России по футболу приостановен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса в мире.

