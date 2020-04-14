"Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси для "Барселоны".
Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист", - цитирует Зико "Чемпионат".
Напомним, Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. За это время он провел за армейцев 139 матчей и забил 15 голов. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, проведя 158 матчей и забив 79 голов.
Зико: Жирков был для ЦСКА как Месси для "Барселоны"
Бывший тренер ЦСКА Зико поделился воспоминаниями о работе в клубе.
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