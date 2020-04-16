Федун: у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Будем выживать

Владелец "Спаратка" Леонид Федун заявил, что из-за коронавируса снижение зарплат будет близким к катастрофическому.

Фото: Коммерсантъ