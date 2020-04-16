"Насколько из-за коронавируса существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому.
Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.
Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать", — цитирует Федуна ТАСС.
Напомним, что Леонид Федун в 2003-м году приобрел контрольный пакет акций российского футбольного клуба "Спартак", который в то время был близок к банкротству. За эти годы "Спартак" стал чемпионом и выиграл Суперкубок России.
В нынешнем сезоне "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.
Ранее Леонид Федун говорил о необходимости ввести налоговые каникулы и отменить ФФП в связи с тяжелой экономической ситуацией, а также предлагал завершить чемпионат прямо сейчас, при этом досрочно признав чемпионом "Зенит".
Федун: у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Будем выживать
Владелец "Спаратка" Леонид Федун заявил, что из-за коронавируса снижение зарплат будет близким к катастрофическому.
Фото: Коммерсантъ
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