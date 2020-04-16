Мостовой: 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, что президент России Владимир Путин перенес парад Победы 9 мая из-за коронавируса.

"Согласен с решением перенести парад Победы. Это было предсказуемо. Но 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу, за ветеранов. Ничего страшного в переносе нет. Кто-то включит запись старых парадов, будут показывать по телевизору. Мы это спокойно переживём. Отпразднуем в спокойной и домашней обстановке", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Президент России в четверг обратился к гражданам с заявлением относительно проведения праздничных мероприятий 9 мая. Он отметил, что 9 мая праздник, который для каждой семьи всегда был святым и самым главным. Однако из-за пандемии коронавируса парад перенесен на другую дату.


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Теги: Мостовой
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