Уткин: чей Крым? Крымчан

Блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу статуса Крымского полуострова.
Фото: РИА Новости
Напомним, что в 2014 году Крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации.

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- Воспользуюсь мастерством формулировок Артемия Лебедева. Чей Крым? Крым-чан. Это во-первых, это самое главное.

Второе. Справедливо ли Крым присоединен к России? Точнее, второе будет другим: российский ли Крым в данный момент? Очень простой тест – как я узнаю, чья территория: я лечу в это место, прилетел, и вот нужно ли мне проходить паспортный контроль или нет? Если нет, то это Россия, а если надо, то, соответственно, это другая страна.

И даже те из нас, кто радикально не приемлет факта и способа присоединения Крыма... Второе для меня очень важно – я не приемлю способа присоединения Крыма, точно совершенно. Для меня это был сложный вопрос, в отношении к которому я не сразу определился, потому что не сразу понял последствия. Но тем не менее... Я сбился. Ну что ты будешь делать. Вот какой сложный вопрос.

Что касается способа присоединения Крыма, то тут двух мнений быть не может, это достаточно однозначно. При этом я должен сказать, что Украина, украинский народ, как любой народ перед лицом угрозы, давно определился и объединился в отношении ко всем этим вопросам, в частности, говоря, что вы улучили момент, когда мы были слабы. Друзья, так и бывает в жизни. Вот теряете вы жену. Поддались какой-то слабости своей, а она от вас взяла и ушла, возможно, к негодяю, возможно, он ждал этого или вообще соблазнил ее. Но сам-то ты куда смотрел? - сказал Уткин в выпуске своего ютуб-шоу.

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Теги: Уткин
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