Ребров: это стереотип, что фанаты "Спартака" - отморозки

"Вы знаете, я в "Спартаке" уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые и т. д. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.
Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. А здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны", — цитирует Реброва "КП".
"Спартак" после 22-х туров идёт на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.
Напомним, что болельщики "Спартака" оказали поддержку ветеранам клуба во время пандемии коронавируса.
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Фото: "СЭ"
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