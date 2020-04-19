Широков выразил мнение, что сборная России не прогрессирует

Экс-хавбек сборной России Роман Широков отметил, что он не видит прогресса в игре национальной сборной команды страны.
Фото: Спорт день за днем
- У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был. Была Лига наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на Евро, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды.

Мы же не можем говорить, что у нас есть такой запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Мне кажется, никто не может так сказать. Запаса прочности нет, - приводят слова Широкова РИА Новости.

38-летний Роман Широков за годы карьеры выступал за ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Рубин". В составе сборной России выступал с 2008 по 2016 годы и выиграл бронзовые медали Евро-2008.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.

В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.


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Теги: Широков Сборная России
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