"Комиссия – это обычное дело в футболе. Марко отдавал мне и человеку, который нас познакомил пять-шесть лет назад, по € 150 тыс. в год из своей зарплаты. У него был контракт на два года? Нет, отдавал он за три года.
Петкович просто не успел раскрыться в "Спартаке". В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнёры по команде. Даже наоборот, это точно", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, 27-летний Петкович подписал контракт со "Спартаком" летом 2017 года. Серб перешел в московскую команду на правах свободного агента. По данным СМИ, Петкович зарабатывал в "Спартаке" 700 тысяч евро в год.
В январе 2020 года Петкович заключил соглашение с португальским клубом "Тондела". Контракт подписан до 2022 года.
Агент Петковича: Марко отдавал мне по 150 тысяч евро в год из своей зарплаты
Агент бывшего полузащитника "Спартака" Марко Петковича Деян Йоксимович рассказал, что футболист платил ему часть своей зарплаты.
Фото: ФК "Спартак"
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