Об этом сообщает журналист Андрей Панков в своём telegram-канале.
29-летний Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года, выиграв с клубом два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. Контракт футболиста с питерцами истекает летом, поэтому "Рубину" он достанется бесплатно.
В нынешнем сезоне Шатов провёл восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Источник: Шатов перейдёт в "Рубин" на правах свободного агента
Фото: РИА Новости
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