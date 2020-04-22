— Лично я видел только в записи игру Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это Марадона, а сейчас — Месси. Это два легендарных игрока, которые немножко с другой планеты. Есть еще очень хорошие игроки: Криштиану Роналду, Зидан и многие другие. Они также являются большими игроками и звездами, но Марадона и Месси для меня игроки с другой планеты, — рассказал Семак в эфире инстаграма "Детского Хосписа".
44-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, став в первом сезоне с клубом чемпионом России.
Карьера 59-летнего Марадоны проходила с 1976 по 1997 год. Аргентинец выиграл множество наград, включая чемпионат мира 1986 года со сборной.
32-летний Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, в составе которой выиграл 34 титула. Среди индивидуальных наград аргентинца
по шесть "Золотых мячей" и "Золотых бутс".
"Игроки с другой планеты". Семак назвал двух лучших футболистов в истории футбола
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что аргентинцы Марадона и Месси — лучшие игроки в истории футбола
Источник: getty images
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