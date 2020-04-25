Депутат Госдумы Лебедев: половина действующих клубов обанкротится, если не доиграть РПЛ

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил о необходимости доиграть текущий сезон РПЛ.
Фото: РИА Новости
"РПЛ нужно доиграть, должен сохраниться спортивный принцип. Осталось всего восемь туров, за полтора месяца можно справиться, учитывая даже игры Кубка России.

Футболисты, тренеры готовы доиграть чемпионат до конца. Если не доиграть, то будут большие финансовые потери. Сейчас клубы не в состоянии покрыть расходы, а если не доиграть, то можем потерять половину действующих клубов РПЛ — они просто обанкротятся", — цитирует Лебедева "Чемпионат".

В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата лидирует "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей на 9 баллов.

Все ведущие европейские чемпионаты также находятся на паузе. В Европе продолжают играть в футбол только в Высшей лиге Белоурссии.


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Теги: РПЛ Коронавирус
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