"Не уверен, что он перерос чемпионат России. Сколько он забил этом сезоне? 10 мячей. А в прошлом 13. И вы считаете, что человек, переросший чемпионат России, забивает столько мячей за сезон? По мне — нет. Халк минимум 15 клал в чемпионате. Минимум! А сколько еще отдавал результативных передач? Вот он перерос РПЛ. А Азмун… Обычный игрок, выше среднего уровня. Когда Смолов становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, тогда ему надо было уезжать", - приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".
Азмун выступает за "Зенит" с 2018 года. В России он играл за "Ростов" и "Рубин".
Ранее в СМИ была информация, что в услугах иранского нападающего заинтересованы "Лацио" и "Наполи". Неаполитанцы, сообщалось, предлагали Азмуну контракт на пять лет.Фото: © ФК «Зенит»
Широков: Азмун - обычный игрок, выше среднего уровня
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о форварде питерского клуба Сердаре Азмуне.
Фото: © ФК «Зенит»
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