"В каком европейском клубе хочу поиграть? Пока рано об этом говорить, мне нужно в "Зените" добиться крутых результатов. А вообще очень нравится Бундеслига", — написал Караваев в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что Караваев перешёл в "Зенит" осенью прошлого года из голландского "Витесса" за 8 миллионов евро.
Контракт 24-летнего защитника с питерским клубом рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает Караваева в 5,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Вячеслава Караваева 27 матчей за "Зенит" во всех турнирах, защитник забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
Защитник "Зенита" Караваев рассказал, в каком из топ-5 европейских чемпионатов хотел бы поиграть
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, в какой европейской лиге хотел бы попробовать свои силы.
Фото: ФК "Зенит"
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