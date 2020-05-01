Напомним, что такие предположения высказывались испанскими журналистами в октябре 2008 года.
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- Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми – с политиками, с артистами, с представителями разных направлений.
Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с "Баварией". Оказалось, один другому по телефону сказал: "Слушай, надо, чтобы наш "Зенит" как-то победил. Надо помочь". И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств, - приводит "Чемпионат" слова Орлова.
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"Слушай, надо, чтобы наш "Зенит" победил". Орлов - о полуфинале, в котором "Бавария" якобы сдала матч "Зениту"
Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу версии, по которой в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА 2008 года между "Зенитом" и "Баварией" (4:0) отсутствовала спортивная борьба.
Фото: 123ru.net
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