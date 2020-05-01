— По трем первым матчам, которые Шюррле провел за "Спартак", было видно, что к нам приехал мастер. Но, видимо, обнаружились скрытые проблемы со здоровьем и это помешало немцу поддерживать стабильно высокий уровень. Поэтому уход Шюррле — это не потеря для "Спартака", а расставание с ним — логичный поступок руководства красно-белых, — рассказал Булатов в интервью "Рабочему пути".
29-летний Шюррле был арендован "Спартаком" у дортмундской "Боруссии" на год. В 18 матчах за московский клуб чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Аренда немца заканчивается 30 июня 2020 года. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать футболиста или продлевать его аренду.
Булатов: по трем первым матчам, которые Шюррле провел за "Спартак", было видно, что к нам приехал мастер
Экс-игрок "Спартака" Виктор Булатов прокомментировал игру Андре Шюррле в московском клубе.
Фото: РИА Новости
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