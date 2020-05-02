"По моим данным, "Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Бариновым. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.
Пойти на такой шаг — инициатива клуба: "Локо" доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до полутора млн евро в год.
Отступные за Баринова остались прежними — 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Дмитрий Баринов является воспитанником "железнодорожников". За основную команду "Локо" полузащитник выступает с 2016-го года.
В нынешнем сезоне на счету Дмитрия Баринова 2 гола в 24-х матчах за "Локомотив" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.
"Локомотив" после 22-х туров идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на 9 очков от лидирующего "Зенита". В настоящий момент наш чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31-го мая.
Арустамян: "Локомотив" продлил контракт с Бариновым
Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: Rusfootball.info
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