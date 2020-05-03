Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча

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С днём Рождения @fckssamara !!!поздравляю всех наших болельщиков,поклонников,поздравляю ветеранов клуба,всех работников и всех кто неравнодушен к Нашему Клубу!)желаю всем нам много ярких и красивых Побед!!? много счастливых и незабываемых моментов!! Спасибо Вам за вашу поддержку!!!скоро увидимся на стадионе? #КС#КрыльяСоветов#Самара
78 лет назад, 3 мая 1942 года, команда провела первый матч.
32-летний Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы этого года, проведя за команду четыре матча в Премьер-лиге.