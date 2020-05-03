Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов поздравил клуб.

78 лет назад, 3 мая 1942 года, команда провела первый матч.32-летний Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы этого года, проведя за команду четыре матча в Премьер-лиге.