"Будут попрекать этим". Шалимов - о досрочном признании "Зенита" чемпионом

РПЛ была приостановлена с середины марта до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
- Такой отрыв приличный... Самая ожесточенная борьба сейчас – между "Зенитом" и "Спартаком". Спартаковские болельщики, если признают "Зенит" чемпионом, все равно будут это обсуждать. Это война такая. Они будут там: "Что вы там? Какие вы чемпионы?"
Все равно будут попрекать этим. Я бы признал, но это будет чемпионство с оговоркой, хоть и большой отрыв. Если чемпионат возобновится, то я на 99% уверен, что "Зенит" станет чемпионом, — заявил Шалимов в интервью каналу "Футбольный Биги".
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Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов объяснил, в чем сложность досрочного определения чемпиона.
Фото: ФК "Ахмат"
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