Мамаев — о тюрьме: я попал в место, где никому неинтересно, кто я

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вспомнил время, проведенное в тюрьме.
Фото: Архив семьи Мамаевых
— Почему не сдался? Как можно сдаться? Представьте, я попал в тюрьму, никому неинтересно, кто я. Я попал в обстоятельства, где надо жить, оставаться честным и порядочным человеком. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет. Думал только, что надо жить там. Мне не было интересно, кто и что обо мне говорит. На меня мнение людей не воздействовало. Никто не знает ситуации, в которой я был. Если бы те, кто кричат, кто плохой и хороший, оказались в такой ситуации, неизвестно, как они вышли бы. А я был уверен, что я возьму из этой ситуации только хорошее и все будет хорошо, — рассказал Мамаев в инстаграм интервью с Тиной Канделаки.

31-летний Мамаев вместе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным и его братом Кириллом был осужден за драки в октябре 2018 года. До июля 2019 года он находился в СИЗО, после чего был переведен в колонию. В сентябре Мамаев был освобожден по УДО. Позже игрок расторг контракт с "Краснодаром" и подписал с "Ростовом", за который дебютировал в матче второго круга с ЦСКА (3:2) и забил гол.


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Теги: Ростов Сочи Мамаев Кокорин
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