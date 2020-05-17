Ранее Дмитрий Селюк в социальных сетях раскритиковал фигуру председателя совета директоров московского клуба, заявив, что Мещеряков планирует грабить "Локомотив".
Селюк: Мещеряков сейчас хочет грабить "Локомотив". А Семин ему мешает
Напомним, что ранее совет директоров единогласно принял решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым. 1 июня на посту главного тренера "Локо" его сменит Марко Николич.
- Не комментирую бред! Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу, - цитирует Мещерякова Sport24.
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"Не комментирую бред!" Мещеряков ответил на обвинения Селюка
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на резкие высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка.
Фото: ФК "Локомотив"
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