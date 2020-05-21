"На данный момент ситуация очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300-500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше. Когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьёзно сказаться на остальном коллективе. Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажёрный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха", - приводят слова Хуншена "Известия".
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за угрозы заражения коронавирусом. Возобновиться РПЛ должна 21 июня.
"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 матчах.
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Бывший врач "Спартака": ситуация с коронавирусом очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен высказался о ситуации с пандемией коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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