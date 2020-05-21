Свернуть все/Развернуть все

Бывший врач "Спартака": ситуация с коронавирусом очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен высказался о ситуации с пандемией коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент ситуация очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300-500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше. Когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьёзно сказаться на остальном коллективе. Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажёрный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха", - приводят слова Хуншена "Известия".

Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за угрозы заражения коронавирусом. Возобновиться РПЛ должна 21 июня.

"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 матчах.

Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У двух игроков играющей сегодня команды Белорусской лиги обнаружен коронавирус 1
Уткин: этот год - ключевой для Гончаренко
Кадыров прибыл в Москву из-за подозрения на коронавирус 2
Шюррле не прилетел в Россию с остальными легионерами 1
В сети появились снимки формы "Краснодара" на следующий сезон (фото)
Сезон-2019/20 в Чемпионшипе возобновится 20 июня
"Спартак" прошел тестирование на коронавирус
Бывший врач "Спартака": ситуация с коронавирусом очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона
В "Оренбурге" новый президент 1
"Больно это слышать". Бразильская футболистка Марта призвала прекратить сравнивать женский футбол с мужским 1
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке 2
Отец Кузяева: ни с "Зенитом", ни с другими клубами переговоров не ведем
В "Оренбурге" рассказали о результатах тестов футболистов на коронавирус
Джакомо Бонавентура, вероятно, продолжит карьеру в "Роме"
Газизов: возобновление РПЛ? Приказ есть, будем исполнять
"ПСЖ" заинтересован в приобретении Обамеянга
Валерий Непомнящий: "Краснодар" - солидная команда, но им не хватает некоего мужского начала. ЦСКА всё же повыше 10
Деспотович может не вернуться в "Оренбург" для подготовки к возобновлению сезона
Советник президента "Барселоны": решение всегда в пользу "Реала", когда есть сомнения
ЦСКА намерен продлить контракт с Набабкиным до 2021 года
Валерий Непомнящий: расстроен, что ФНЛ и ПФЛ завершены
Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить "Ньюкасл" 1
Кириченко: не думаю, что для футболистов коронавирус опасен
Безумие вокруг "Химок": отказались от выхода в РПЛ, все равно в нее вышли, а играть в ней не на что 2
Член наблюдательного совета "Химок": клуб за 5 месяцев израсходовал годовой бюджет. ПФЛ - лучший вариант 2
"При стандарте 20 человек тычут друг другу пальцами в глаза и нос". Терехов - о мерах борьбы с коронавирусом
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ 4
Сульшер: пусть у меня лучше будет дыра в составе, чем ***** (дурак) 1
Кузяев хочет остаться в "Зените" 2
Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма мог оказаться в ЦСКА
Все новости