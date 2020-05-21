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Аршавин: Денисов просто не понимал, как надо сыграть следующий матч, чтобы не выйти в полуфинал

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о первом, что приходит на ум, когда он вспоминает матч 1/4 финала Кубка УЕФА 2007/2008 с "Байером" (4:1).
Фото: Getty Images
— Мне сразу вспоминается Гарик Денисов. Не помню, было ли это сразу в раздевалке или чуть позже, но он просто не понимал, как надо сыграть следующий матч, чтобы не выйти в полуфинал. Я ему тогда сказал, что даже если 3:0 проиграем, идем дальше. Мы долго это обсуждали после матча, — рассказал Аршавин в интервью "Зенит-ТВ".

В ответной игре "Зенит" проиграл немецкому клубу 0:1, но прошёл дальше благодаря гостевой победе в первом матче. В полуфинале "Зенит" одолел "Баварию", а в финале выиграл у "Глазго Рейнджерс", принеся России второй Кубок УЕФА в истории.

38-летний Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008, а также во второй половине сезона 2011/12 и с 2013 по 2015 год.


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Теги: Зенит Байер Аршавин Денисов Лига Европы
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