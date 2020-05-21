— Все руководители клубов, смотря сейчас в такой ситуации на турнирную таблицу, ищут свою корысть. Ответ очень прост: футболисты должны играть. Даже если бы ЦСКА был на втором месте, в зоне Лиги чемпионов, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился. Что касается места в ЛЧ, то все команды имеют шансы, мы будем бороться, — рассказал Гончаренко в беседе с Нобелем Арустамяном в инстаграм.
Чемпионат России был приостановлен 16 марта после 22-ух туров из-за ситуации с коронавирусом. Стало известно, что РПЛ будет возобновлена 21 июня. С этой даты команды доиграют оставшиеся восемь туров.
ЦСКА в турнирной таблице Премьер-лиги идёт на пятом месте с 36 очками. Оно гарантирует участие в Лиге Европы.
Гончаренко: даже если бы ЦСКА был на втором месте, в зоне ЛЧ, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что выступает за возобновление чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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