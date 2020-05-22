- У нас все прошли тесты, все они отрицательные. В ближайшие дни рассчитываем получить разрешение властей и приступить к тренировкам, - приводит слова Худякова Чемпионат.
Заболел Погребняк, в "Оренбурге" у четверых антитела. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Тамбов" находится на 11-м месте таблицы, в активе команды 25 очков.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
"Тамбов" провел тестирование членов клуба на коронавирус
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что в команде нет зараженных COVID-19.
Фото: Go68.ru
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