Министр спорта МО рассказал о слиянии "Химок" и "Родины"
- Прежде всего, хочу поблагодарить Романа Игоревича за то, что он внес ясность. Самое главное, что клуб "Химки" с его традициями будет сохранен.
Теперь мы ждем, когда нам разрешат тренироваться, чтобы начать подготовку к полуфиналу Кубка России. Дверь в РПЛ пока не закрыта. Еще есть время, чтобы найти спонсоров. Клуб ведет активную работу в этом направлении, - приводит слова Юрана СЭ.
Министр спорта МО рассказал, где будут играть "Химки" в следующем сезоне
Юран: болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а "Химок" уже и нет
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства сезона 2019/20 клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.
Юран: дверь в РПЛ пока не закрыта. Еще есть время, чтобы найти спонсоров
Главный тренер клуба "Химки" Сергей Юран отреагировал на слова министра спорта Московской области о том, что слияния с клубом ПФЛ "Родина" пока не планируется.
Фото: Soccernews
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!