Юран: дверь в РПЛ пока не закрыта. Еще есть время, чтобы найти спонсоров

Главный тренер клуба "Химки" Сергей Юран отреагировал на слова министра спорта Московской области о том, что слияния с клубом ПФЛ "Родина" пока не планируется.

Фото: Soccernews