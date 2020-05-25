— В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь, — рассказал Торбинский в интервью с Марией Командной.
35-летний Торбинский проживает в США с февраля 2020 года.
Футболист завершил профессиональную карьеру в 2019 года в составе "Енисея". Ранее Торбинский выступал за "Спартак", "Локомотив", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и челябинский "Спартак".
С 2007 по 2016 год провёл 30 матчей в составе сборной России. Сыграл на чемпионате Европы 2008 года, а также был вызван на соревнование в 2016 году, но провёл на поле ни минуты.
Торбинский: есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так
Бывший футболист Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США.
Фото: РФС
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