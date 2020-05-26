"Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.
То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе "Спартак" сократили на 40%, — это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается моих личных доходов, они немного сократились", - приводит слова Джикии Forbes.
26-летний Джикия в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 1 гол. "Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 турах.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится 21 июня.
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Джикия: если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о зарплатах футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
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