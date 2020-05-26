Свернуть все/Развернуть все

Джикия: если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о зарплатах футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе "Спартак" сократили на 40%, — это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается моих личных доходов, они немного сократились", - приводит слова Джикии Forbes.

26-летний Джикия в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 1 гол. "Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 турах.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится 21 июня.

"Это ненормально". Филимонов высказал свое мнение о сокращении зарплат футболистам


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Джикия Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бывший полузащитник "Краснодара" Куасси стал игроком "Генка" на постоянной основе
Невеста Роналду попала на обложку португальского журнала 2
"Вольфсбург" в гостях разгромил "Байер"
Киммих: это был лучший гол в моей карьере
У вратаря "Борнмута" выявили коронавирус
Йозуа Киммих - главный универсал "Баварии". Начинал в обороне, теперь больше забивает
Антуан Гризманн сменил прическу (фото) 3
Флик повторил достижение Гвардиолы
"Енисей" продлил контракт с хавбеком Никитой Раздорских
Джикия: если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?
"Это ненормально". Филимонов высказал свое мнение о сокращении зарплат футболистам 6
Cтало известно, сколько пропустит Ибрагимович из-за травмы
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" 4
Сердар Азмун показал свой автомобиль (фото) 4
Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет 4
Сенников: не думаю, что Семин требовал покупать игроков
Глава Украинской ассоциации футбола: Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая
Сенников: нельзя исключать, что в лице Николича "Локомотив" нашел тренерский талант
Матч с "Боруссией" стал для Нойера 400-м в Бундеслиге
Роналду показал свою новую прическу (фото) 5
"Шальке" лишился лучшего бомбардира на 3-4 месяца
Шишкин и Дьяков покинут "Спартак" по истечении контракта этим летом
Блогер Савин рассказал, как его не пустили в здание Госдумы перед интервью с Газзаевым
"Динамо" интересуется Кузяевым. Сам футболист хочет уехать в Европу 1
Состояние здоровья зараженного коронавирусом Погребняка улучшается
Гулиев хотел покинуть "Спартак" зимой. Тедеско уговорил футболиста остаться в клубе 11
Стали известны стартовые составы на главный матч 28-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д - "Бавария" 1
Игрок солигорского "Шахтера" привлек внимание ЦСКА и "Урала"
Джано отправится на медосмотр в "Ротор"
Полузащитник "Урала" может перейти в "Фулхэм" 1
Все новости