- Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС - ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение, - цитирует Газизова СЭ.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.
По статистике на 5 июня, в России выявлено почти 450 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровело более 212 тысяч, умерло - 5 528 человек.
Здесь можно ознакомиться с расписанием оставшихся матчей чемпионата России.
Команды могут заработать техническое поражение, если в их клубе будут обнаружены зараженные коронавирусом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об условиях проведения матчей после возобновления РПЛ на фоне пандемии коронавируса.
Фото: Чемпионат
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