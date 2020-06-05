Команды могут заработать техническое поражение, если в их клубе будут обнаружены зараженные коронавирусом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об условиях проведения матчей после возобновления РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

Фото: Чемпионат