Стало известно, что некоторые представители РПЛ пренебрегли правилами подготовки к возобновлению чемпионата в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщает "Бизнес Online".
По информации источника, "Ростов" провёл матч против "Чайки", а "Рубин" сыграл с "Тамбовом". При этом клубы не получили разрешения на проведение контрольных матчей.
Напомним, что сезон РПЛ будет возобновлён 19 июня.
Источник: несколько клубов РПЛ провели товарищеские игры без разрешения властей
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