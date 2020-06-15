Ранее сообщалось, что 18-летний хавбек в летнее трансферное окно может подписать соглашение с железнодорожниками.
"Локомотив" скоро подпишет 18-летнего таланта из Узбекистана
"Этого футболиста рекомендовали и нам. Но мы не можем заплатить такие деньги за 18-летнего футболиста. Просили 300 тысяч евро, но это слишком много. Думаю, уровень чемпионата Узбекистана он еще не перерос. Ему нужно обрасти мясом", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Отметим, что британская газета The Guardian в 2019 году включила полузащитник в топ-60 футболистов 2002 года рождения.
"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России, набрав 41 очко в 22 турах. РПЛ возобновится 19 июня.
Канчельскис: Жалолиддинов - в "Локомотиве"? Уровень чемпионата Узбекистана он еще не перерос
Наставник "Навбахора" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Бунедкора" Жасур Жалолиддинов может перейти в "Локомотив".
Фото: championat.asia
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