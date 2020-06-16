- Да, предполагается два срока, а тут уже сбились со счёта. Но раз народ выбирает Путина, значит, хочет видеть его у власти. Сейчас есть возможность проголосовать против - пожалуйста. Хотя потом скажут, что выборы фальсифицированы.
Вон на Украине хотели актёра, и он пришёл. Сейчас уже не так сильно его хотят. Я же говорю, всегда будут недовольные. Не думаю, что с приходом нового президента у нас люди заживут, как в Эмиратах, - цитирует Дьякова Чемпионат.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Дьяков: раз народ выбирает Путина, значит, хочет видеть его у власти
Защитник Виталий Дьяков выразил мнение о президентах России и Украины.
Фото: Чемпионат
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