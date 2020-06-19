"Сочи" должен соблюсти хотя бы какой-то фэйр-плей, если уж он не пошёл на перенос матча. Пусть хотя бы половина состава будет молодёжной. Но "Сочи" же здесь может сказать: "Почему мы должны так делать? Это же вы нарушили", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, 17 июня стало известно, что 6 футболистов "Ростова" заразились коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина ушла на двухнедельный карантин.
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Мостовой: пусть хотя бы половина состава "Сочи" будет молодёжной
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что "Ростов" будет играть с "Сочи" игроками 2003 года рождения.
Фото: Sportbox
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