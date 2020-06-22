"Понимаю, что ничто не вечно. В ЦСКА был Газзаев, который выиграл всё, что можно. На его место пришел Слуцкий и стал не менее значимым человеком для армейцев. Великие уходят, на их место приходят другие, которые также становятся великими. Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива". Даст результат, будут его любить так же, как Семина. Провалится — уйдет с позором", - цитирует Южного Sportbox.
Матч 23-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Оренбург" стал для Николича первым в московской команде. Железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Алексей Миранчук.
Контракт Юрия Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с 73-летним специалистом. С 1 июня команду тренирует Николич. "Локомотив" имеет в своем активе 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Локо" в гостях встретится с "Рубином".
Южный: Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива"
Известный российский теннисист Михаил Южный высказал свое мнение о назначении серба Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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