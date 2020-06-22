Южный: Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива"

Известный российский теннисист Михаил Южный высказал свое мнение о назначении серба Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Понимаю, что ничто не вечно. В ЦСКА был Газзаев, который выиграл всё, что можно. На его место пришел Слуцкий и стал не менее значимым человеком для армейцев. Великие уходят, на их место приходят другие, которые также становятся великими. Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива". Даст результат, будут его любить так же, как Семина. Провалится — уйдет с позором", - цитирует Южного Sportbox.

Матч 23-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Оренбург" стал для Николича первым в московской команде. Железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Алексей Миранчук.

Контракт Юрия Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с 73-летним специалистом. С 1 июня команду тренирует Николич. "Локомотив" имеет в своем активе 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Локо" в гостях встретится с "Рубином".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Николич Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ростов": у нас нет претензий к ФК "Сочи"
Официально: готовить ЦСКА к "Динамо" будет Овчинников 2
Глушаков: ждем в гости "Сочи", хочу выразить респект землякам из "Ростова" 1
Погребняк приступил к полноценной работе с "Уралом"
Один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА 5
Суд увеличил алименты, выплачиваемые Тарасовым, хотя он просил их снизить 2
Казанский: матч с "Зенитом" позволяет утверждать, что Гончаренко себя исчерпал
Гусев: можно всех собак вешать на Гончаренко, но игроки допускают детские ошибки 1
"Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал". Игрок "Тамбова" извинился за своё поведение 1
РФС предложил Роспотребнадзору поправки в регламент 2
Лисин, покидающий должность пресс-атташе "Спартака", обратился к болельщикам 4
Глушаков: все клубы РПЛ в одной лодке
"Тоттенхэм" договорился о продлении контракта с Вертонгеном
Селихов похвастался пойманной рыбой (фото) 4
ЦСКА примет окончательное решение о судьбе Гончаренко 23 июня 8
Южный: Николичу надо стать Слуцким для "Локомотива"
Пять футболистов "Црвены Звезды" заразились коронавирусом
В сети появились фотографии новой формы "Барселоны"
Месси близок к продлению контракта с "Барселоной"
Экс-форвард "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год
Новая легенда "Ростова" и петербургские коневоды. Сборная лучших игроков 23-го тура 5
Гончаренко сразу после матча с "Зенитом" уехал в Беларусь 29
18-летний болгарский футболист заинтересовал "Манчестер Сити"
Ярошик: со стороны Гончаренко было бы неправильно уходить после одной игры 3
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 29 500 рублей 14
Жоау Мариу может присоединиться к "Сельте" 1
"Динамо Загреб" в 21-й раз стало чемпионом Хорватии
Матч четвертьфинала Кубка "Шинник" - "Урал" пройдёт без зрителей
Евсеев: знали, что у "Тамбова" будут проблемы из-за отсутствия Мелкадзе и Килина
Южный – о возможном уходе Гончаренко: человека достало такое давление, он плюнул 7
Все новости