Напомним, ранее сообщалось, что после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23 тура РПЛ Виктор Гончаренко заявил игрокам о своём желании покинуть команду, после чего написал заявление.
- Не сказал бы, что Гончаренко достиг потолка в работе с командой. Ситуацию ещё можно исправить. В первую очередь покопаться в себе надо игрокам. Не только Гончаренко виноват в поражении – нельзя всё на тренера валить.
Можно всех собак вешать на него, но ребята допускают детские ошибки, непозволительные на таком уровне, - приводит слова бывшего футболиста "Чемпионат".
После 23 туров ЦСКА остаётся на пятой строчке. В рамках следующего тура армейцы должны сыграть против "Динамо", однако на минувших выходных выяснилось, что среди игроков бело-голубых были подтверждены заражения коронавирусом.
Гусев: можно всех собак вешать на Гончаренко, но игроки допускают детские ошибки
Экс-игрок московского ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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